Palio Non sono contenta delle mosse Così il sindaco boccia Ambrosione

(Di sabato 6 luglio 2024) Siena, 6 luglio 2024 – Il dopodelNicoletta Fabio è stato un lungo rimuginare su quanto accaduto in quei 40 minuti alla mossa. Una sensazione acuita dalla litania di lamentele e proteste dei contradaioli che hanno fermato la sindaca nel breve tragitto tra Palazzo Pubblico e la contrada dell’Onda, per rendere omaggio ai vincitori. Un coro di accuse al mossiere e di inviti, niente affatto criptici, a cambiare l’uomo sul verrocchio. Tra i tanti, il messaggio dell’avvocato Fabio Pisillo, che si dichiara ’incto nero’ da contradaiolo della Lupa, per l’operato del Mossiere. "E’ stato scandaloso perché la Lupa era ferma fuori dai canapi, lontana quasi 3 metri:non si fa dare la mossa alla rincorsa, ma a chi forza la mossa dentro ai canapi".