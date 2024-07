Lotta allo spaccio Retata nel bosco Due spacciatori colti in flagrante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Continua senza tregua l’attività di contrastodi stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Luino e delle squadre Cacciatori, in servizio provvisorio nella provincia di Varese. Insieme hanno smantellato un nuovo bivacco a ridosso della SS 394dir tra Laveno Mombello e Cittiglio e arrestato in flagranza di reato due presunti pusher di origine marocchina. L’attività è cominciata dall’osservazione di movimenti strani su quel tratto di strada, in parte chiusa al traffico per lavori in corso, c’era un via vai di veicoli insolito segnalato dai residenti alla stazione locale dell’Arma. La situazione è stata attentamente monitorata ed è arrivata la conferma dello, a quel punto è stato organizzato un servizio mirato con una squadra Cacciatori "Sicilia" a supporto dei militari di Laveno Mombello che hanno circoscritto l’area cogliendo in flagranza di reato i due