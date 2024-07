Impianti fotovoltaici gratuiti | chi può richiedere gli incentivi e come ottenerli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) Una delle espressioni più utilizzate in questi anni da parte di esponenti politici e addetti ai lavori è sicuramente quella di transizione ecologica. Un concetto che sta a indicare l’insieme dei provvedimenti legislativi e degli interventi pratici che gli Stati nazionali e le pubbliche amministrazioni sono chiamati a sostenere per adeguarsi alla rivoluzione ambientale in corso. Nonostante gli effetti del cambiamento climatico siano ormai sotto gli occhi di tutti, le frange che più si oppongono alla transizione ecologica continuano a rimarcare (in maniera più o meno fondata e condivisibile)le politiche ambientaliste finiscano per pesare sulle tasche di cittadini e imprese. Ebbene, nel tentativo di scongiurare questo scenario, proprio in queste ore nel nostro Paese è entrata in vigore la normativa che prevede lo stanziamento di importantieconomici per le famiglie a basso reddito che intendono installare un sistema disopra i tetti della propria abitazione.