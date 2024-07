Correa spunta una nuova ipotesi in vista della prossima stagione | la suggestione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024) Joaquínè nella lista dei partenti che l’Inter ha predisposto per quanto riguarda il suo reparto offensivo. L’argentino ha suscitato l’interesse di una squadra dal forte carico suggestivo.– Joaquínè sul taccuino del River Plate per la finestra estiva di calciomercato. Il calciatore dell’Inter, non riscattato dall’Olympique Marsiglia dopo unadisputata in Ligue 1, è tra i cedibili per l’estate, stante la convinzione del club meneghino di non puntare su di lui nella. Secondo quanto raccontato da Sport Mediaset, tra i club che hanno chiesto informazioni ai nerazzurri per un eventuale ingaggio del Tucu vi è anche il River Plate, squadra che sta per ufficializzare l’approdo dell’interista Franco Carboni.