Calciomercato Inter è fatta per il difensore | lo spagnolo che ha stregato Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2024) E’per il nuovodell’. Secondo quanto riporta il portale‘Relevo’ il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo diper l’arrivo di Alex Perez,centrale del Betis considerato di grande prospettiva e già pronto per un campionato di alto livello. L’intesa tra i club è stata raggiunta in prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 500mila euro, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore dovrebbe arrivare in Italia la prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. IlhaSimone.