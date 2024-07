Branchini | Meno soldi ai giovanissimi manca la fame

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) Credo che il problema del calcio italiano sia un problema di sistema, come ripeto da più di 10 anni. È da allora che stiamo andando in una direzione sbagliata e pericolosa che non è identificabile in un solo aspetto. Non è il problema degli stranieri, non è il problema dei club che non hanno fiducia negli italiani. È una serie di fattori che non affliggono solo l’Italia perché è dimostrato che ci sia una crisi di vocazioni e di talenti anche in Sud America. Guardate che fatica ha fatto l’Inghilterra miliardaria, teatro del miglior calcio del mondo. Da quando il controllo del calcio è passato a tutti i livelli a dei politici o a degli affaristi si è perso di vista l’aspetto sportivo. Si è permesso che i peggiori costumi diventassero la norma.