Bijol uno stopper per l’Inter? Perché lo sloveno sarebbe l’ideale!

(Di sabato 6 luglio 2024) Jakaè uno dei calciatori seguiti dalper la finestra estiva di calciomercato. Il suo rendimento agli Europei ha confermatoi nerazzurri sondino il suo profilo con tanto interesse. LA CONSACRAZIONE – Jaka, calciatore sul taccuino delper l’estate, è stato uno dei difensori maggiormente apprezzati dagli appassionati e dagli addetti ai lavori degli Europei. Lo, di proprietà dell’Udinese, si è reso protagonista di una rassegna continentale di grande valore, come testimoniato in maniera evidente dai numeri relativi ai rinvii realizzati per liberare l’area di rigore. In tale speciale classifica, infatti, il classe 1999 occupa la prima posizione, seguito dal rumeno Radu Dragusin, autore anch’egli di un solidissimo Europeo.