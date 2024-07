Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition la recensione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 6 luglio 2024) Ladies and Gentleman, tutti in piedi per celebrare i 20 anni di un titolo che ha regalato molto all’industria videoludica, per quanto il suo successo commerciale non sia stato quello che in molti avevano immaginato. Consi torna indietro di parecchio, sino all’epoca di PS2. L’unica colpa che si può dare a Michel Ancel e il suo entourage è quello di aver osato troppo, in un momento in cui il pubblico non era pronto per alcuni cambi di marcia. Sotto il profilo tecnico, quella solidità di un tempo oggi si dimostra ancora una valida certezza. La rimasterizzazione del gioco classico non si presenta come un processo troppo invasivo, lasciando gran parte degli assett della versione originale. Ci pensano i 4k@60fps a far girare la giostra un po’ più velocemente (e soprattutto, in maniera più fluida).