Umbert0 Brindani | Io romanziere nella Milano segreta dei suicidi imperfetti

(Di venerdì 5 luglio 2024) «Il protagonista è un pistarolo, come si chiamavano i giornalisti di una volta». Provo a indovinare direttore. Tipo scomodo, anticonformista, alla ricerca ossessiva della verità. «Esattamente. Anche fuori dalle dinamiche del lavoro attuali, con poca dimestichezza con il mondo dei social e non al servizio delle procure o di qualche potente di turno». Un po' come lei, intuisco. «C'è molto di me nel protagonista ma mi ha ispirato un collega bravissimo purtroppo scomparso, Giangavino Sulas». Cronista sopraffino non se ne trovano molti. «Chi lavora nei giornali e nei siti di informazione è legato all'immediatezza della notizia, all'ufficialità che viene dall'autorità inquirente, dalle procure, ed è spesso sufficiente a imbastire un buon pezzo.