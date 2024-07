Si sono tenute in Germania attività di promozione e scambio FTP di Hainan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) HAIKOU, Cina, 5 luglio 2024 /PRNewswire/Un rapporto dell'International Media Center (HIMC) Dall'1 al 3 luglio, una delegazione della provincia di, Cina, ha tenuto indidel porto di libero(FTP, Free Trade Port) di, promuovendo loe la cooperazione trae lanei campi della produzione avanzata, del risparmio energetico e della riduzione del carbonio, della medicina e del benessere. Durante la permanenza in, la delegazione diha tenuto discussioni e incontri di ricerca con ZEISS Medical Technology, Siemens Energy, l'Agenzia tedesca per l'energia, EUREF-Campus Düsseldorf, il gruppo Volkswagen, il gruppo italiano Zambon e il gruppo tedesco Hänsler Medical, nonché con altri gruppi al fine di promuovere la cooperazione in settori correlati.