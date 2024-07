Sanità – Piano abbattimento delle liste di attesa | gli infermieri trattati dal governo come fantasmi Ma non siamo invisibili! denuncia il Nursing Up

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Veniamo a conoscenza che, da parte della maggioranza, e nello specifico di due esponenti di Fratelli d’Italia, i Senatori Satta e Mancini, tra i tanti emendamenti presentati presso la Commissionedel Senato, al findi integrare o modificare il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, ovvero quello sull’di, ne è stato presentato uno che ci lascia davvero attoniti”.di, ilUp: “Questoci chiarisca, una volta per tutte, le proprie intenzioni sul futuro deglialtre professioni dell’area non medica” Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del, che spiega: “L’emendamento in questione, il 4.0.2, che rientra tra quelli presentati da Fratelli d’Italia, prevederebbe, il condizionale è d’obbligo, la possibilità, di sbloccare parzialmente l’incompatibilità prevista per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (legge 412 / 1991), al fine, si legge ‘di aumentare la produttività e l’aumento del volumeprestazioni e la conseguente riduzioned’all’internostrutture del SSN’, permettendo quindi loro di interagire anche con le strutture sanitarie private accreditate”.