Sabb e il risiko della nomina dell’amministratore unico | dopo gli Istituti Educativi è di nuovo scontro politico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Treviglio. Manca solo una decina di giorni alladi, Servizi Ambientali Bassa Bergamasca, ma la matassa è ancora tutta da sciogliere. Un, quello che vede al centro dell’attenzione la sceltanuova figura. In ballo, a mezzo bando, ilnumero uno di una piccola partecipata che però porta con sé un grande valore strategico, quello di essere detentrice di una partecipazione in Geco, la società che si occupa del servizio di raccolta rifiuti in 87 ComuniBergamasca. Un film già visto, almeno per come racconta l’incipitvicenda, tanto da avere tutte le fattezzevicenda che, solo qualche mese fa, ha riguardato gli, partita conclusasi con la scelta di Ivan Tassi come Presidente.