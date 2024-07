Rimborsi delle bollette per 600mila utenti tutti i requisiti per ottenerli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Stanno per arrivare ai consumatori che ne hanno diritto, iper gli aumenti unilateralidi luce e gas degli scorsi anni, giudicati irregolari dalle autorità . I provvedimenti dovrebbero riguardare quasi, tra persone fisiche e imprese, che hanno viste violate le proprie condizioni contrattuali a causa degli aumenti decisi dalle compagnie. L’Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato ha stimato il 128 milioni di euro il totale dei risarcimenti che dovranno essere elargiti, mentre la stessa autorità ha multato le società che hanno applicato i rincari in modo unilaterale per ulteriori 15 milioni di euro. Come si ottengono iper leL’Autorità garante per la Concorrenza e per il Mercato ha ufficializzato l’inizio dell’elargizione deiper gli aumenti unilaterali che alcune aziende di distribuzione dell’energia elettrica e del gas avevano applicato nel 2022, quando il prezzo dell’energia era salito molto a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia econseguenti interruzioniforniture di metano da Mosca all’Europa.