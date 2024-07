Riciclaggio di auto rubate a Cardito | due in manette

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)di, Carabinieri scovano officina per smontarle. A bordo di una vettura installati diversi dispositivi gpsdi. Un uomo subisce il furto dell’. A bordo sono installati diversi dispositivi gps, tutti collegati ad un’applicazione che riporta sul display dello smartphone la localizzazione precisa del veicolo. Chi ha tra le mani quell’ha provveduto a rimuoverli tutti, dimenticandone uno il cui segnale è vivo sulla mappa dismontata per essere venduta in pezziLa vittima del furto si rivolge ai Carabinieri di Crispano che seguono le indicazioni fornite dal sistema satellitare fino in via Palazzetto dello Sport. L’non si vede ma i militari avvertono chiaramente un rumore di lamiere battute.