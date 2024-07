Rhum e Cola la poesia di due clown

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Continuano, all’Anfiteatro del teatro di Bucine, gli appuntamenti stivi della rassegna La bella stagione. Stasera venerdì 5 luglio, alle 21:15, in scena "", ladi duesimpatici ed estroversi che girano le piazze, giocando con il pubblico e suonando il loro organetto di Barberìa. I protagonisti recitano, giocano e interagiscono con il pubblico che viene coinvolto attivamente, instaurando così un rapporto di complicità. È proprio agli spettatori che gli allegri e spensieratisi ispirano, per farli divertire e trasportarli nel loro mondo fatto di magia esulle note fuggitive dell’organetto.sono versatili: ballerini, comici, musicisti, mimi, sono imprevedibili! L’obiettivo è rievocare il circo per com’è nato, senza trucchi stupefacenti, senza grandi costruzioni o effetti speciali, coinvolgendo i bambini e facendo diventare bambini gli adulti, così da far scaturire l’entusiasmo nei più creativi e regalando un sorriso ai più timidi.