Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) In un gesto controverso e profondamente divisivo, il premier ungherese Viktorè arrivato a Mosca per un incontro con il presidente russo Vladimir. La visita ha suscitato un’ondata di reazioni indignate da parte dei, che vedono in questo viaggio un atto di appeasement che favoriscepiuttosto che la pace in Ucraina. Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, ha dichiarato che “Non vogliamo un appeasement con Mosca. Vogliamo una pace giusta e durevole per l’Ucraina. Per questo crediamo che un viaggio a Mosca gioca più a favore di Vladimirche a favore una pace reale e durevole”. Questa posizione è stata ulteriormente ribadita da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha affermato su X: “L’appeasement non fermerà