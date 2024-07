Nuovo consiglio di amministrazione per Fondazione Caript

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pistoia, 5 luglio 2024 – Sono cinque i nuovi ingressi del cda delladi Pistoia. Nel dettaglio entrano Lisabetta Buiani, Federica Landucci, Marina Lauri, Raffaele Lenzi e Giacomo Manetti. Confermati Cristina Pantera e Antonio di Zanni. Il cda per i prossimi quattro anni affiancherà ilpresidente Luca Gori. Come revisori dei conti sono stati eletti Daniele Capecchi, Monica Bigazzi e Edoardo Franceschi, con revisori supplenti Andrea Bongi e Daniela Lari. “Ringrazio il presidente Zogheri e il Cda uscente per il lavoro svolto e l’accompagnamento di queste prime settimane. Ringrazio calorosamente coloro che hanno accettato di condividere con me questoimpegno – sottolinea il presidente di, Luca Gori -.