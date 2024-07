Morta la bimba di 6 anni trovata priva di sensi in piscina a La Spezia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) La bruttissima notizia, purtroppo, è arrivato: non c’è stato nulla da fare per salvare ladi 6esanime nelle scorse ore in unapubblica a Sesta Godano (La). I medici dell’ospedale Gaslini, dove era ricoverata, ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Al suo capezzale i genitori residenti a Sestri Levante (Genova) che hanno sperato fino all’ultimo in una ripresa. La notizia ha commosso il mondo dei social, con tantissimi messaggi subito apparsi in rete per dire addio alla piccola dopo la tremenda notizia.Leggi anche: Ricatto a Schumacher, arrestato un addetto alla sicurezza: “Voleva pubblicare delle foto di Michael” Laera apparsa subito in condizioni disperate con arresto cardiaco. L’intervento di una assistente del centro estivo e del bagnino, poi quello dei medici del 118, aveva consentito di fare tornare il battito e di sperare mentre era in volo in elicottero.