Molesta per sei anni la figlia dopo la separazione dalla moglie | 63enne condannato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un uomo di 63 è statocon rito abbreviato a 10di carcere per averto laper seila. La condanna è stata emessa ieri, giovedì 4 luglio, dal Tribunale di Bergamo. Secondo quanto emerso in sede processuale, i palpeggiamenti sullasono iniziati quando la bambina aveva 7. Nel 2022 la ragazzina, che nel frattempo aveva compiuto 12, ha raccontato tutto al fratello di cinquepiù grande, che ha a sua volta informato la madre. Denunciato, l’uomo ha inizialmente negato tutto per poi fare parziali ammissioni. Stando al Corriere della Sera, l’avvocato che rappresenta la vittima, la madre e il fratello ha parlato in aula di “più di 500 episodi”: abusi, toccamenti ripetuti anche nelle parti intime.