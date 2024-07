Magia Intimissimi per tutte le donne Il reggiseno è arte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La prima testimonial ufficiale delle campagne diè stata Monica Bellucci. Correva l’anno 2007. Poi fu la volta di Bianca Balti, e ancora Alyssa Miller, Blanca Suarez, Chiara Ferragni e, dal 2023, Jennifer Lopez, protagonista in questi mesi di immagini ad alto tasso di sensualità. Con al centro sempre il seno, soggetto iconografico del mito dell’, dalla scultura antica alla pittura contemporanea, che è il protagonista indiscusso del lavoro di(oggi Gruppo Oniverse) che non ha eguali al mondo per fama, prestigio di prodotto, accessibilità, desiderabilità. "Facciamo tutto noi, pndo dal filo e dal tessuto, poi la prototipia e i modelli, e la produzione e tutto è controllato da noi internamente, gestendo una sostenibilità sociale e ambientale così da avere l’intera filiera tracciata", spiega Matteo Veronesi, Brand Leader di