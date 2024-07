Lotteria con i biglietti I bambini protagonisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Entra nel vivo il programma della Quintana 2024. Domani mattina alle 11, in pinacoteca, nella sala della Vittoria, verrà presentato il Palio di luglio. Nell’occasione, l’associazione cooperativa scolastica ‘Coloriamo il mondo’, costituita dagli alunni della 4A tempo normale della scuola primaria Malaspina, consegnerà i premi dellaorganizzata nell’ambito del progetto regionale ‘Crescere nella cooperazione’, sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo del Piceno. L’idea dellaè nata dai piccoli soci cooperatori, che hanno voluto realizzarla mettendo in palio id’ingresso per la Quintana di agosto e un buono spesa. L’estrazione è avvenuta nella sede della Quintana lo scorso 28 maggio. L’Acs è un’associazione di studenti che si organizzano in forma cooperativa per cercare di rispondere ai loro bisogni e raggiungere un obiettivo comune.