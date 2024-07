In fila dalla notte per il visto | Il servizio va potenziato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una lungafuoriquestura. Cittadini stranieri in attesa di potere accedere all’ufficio e avere il tanto desideratoper lavorare in riviera. Alcuni sono arrivati in pienaper farsi trovare pronti all’apertura delle porte, ma mercoledì l’ufficio preposto non ha aperto. Dovranno attendere sette giorni perché l’ufficio è aperto una volta a settimana. E’ una lunga attesa quando devi metterti al lavoro, un problema anche per il datore di lavoro. Ed è per questo che tra gli albergatori c’è stato chi ha portato il proprio futuro dipendente in altre questura in regione "dove lo sportello è aperto più volte durante la settimana - precisa Patrizia Rinaldis presidente di Federalberghi Rimini. "Ci sono giunta segnalazioni in merito - spiega la presidente - con colleghi che hanno cercato di tagliare i tempi servendosi di altre questure".