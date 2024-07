Il gol di Olmo rompe lo stallo nei quarti di finale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024)-07-05 19:23:15 Il web non parla d’altro: Il secondo gol di Dania UEFAha regalato alla Spagna un vantaggio nel secondo tempo contro la Francia e ha sbloccato la situazione neididi Stoccarda. Il sostituto, subentrato al settimo minuto al posto del centrocampista infortunato Pedri, ha risposto al passaggio basso di Lamine Yamal con una conclusione spietata, consentendo alla Roja di avviarsi verso le semifinali. Il gol di Daniè ‘bellissimo’ “Guardate il tempismo della corsa”, ha detto l’ex attaccante scozzese Ally McCoist, commentando su ITV Sport. “Arriva tardi, e il tempismo è perfetto. “Robert Andrich non può farci niente perché non c’è tempo per reagire. È una bella conclusione; che bel gol.