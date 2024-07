Fedriga ancora al top | quinta nei 100 metri agli Assoluti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Proseguono i risultati di alto livello per la velocista forlivese Carlottadell’Edera Atletica, allenata dalla mamma Giulia Spada. La romagnola ha ottenuto un ottimo 5º posto nei 100ai Campionati Italianidi La Spezia con il tempo di 11’’56. Nella prima delle tre batterie, l’unica col vento contrario (1,3), lasi è piazzata seconda – passavano alla finale le prime due e i due migliori tempi – fermando il cronometro sul tempo di 11’’73, il settimo complessivo. Nella finalissima, poi, con il gotha della velocità femminile italiana, la– l’unica classe 2004 arrivata in finale – si è piazzata, come detto, al quinto poto, preceduta dalla big Zanyab Dosso (11’’20), poi da Arianna De Masi (11’’28), Chiara Melon (11’’49) e Armanda Obijiaku (11’’51).