Farage il trionfo che i nostri media vogliono nascondere Il fautore della Brexit entra in Parlamento e il suo partito vola

(Di venerdì 5 luglio 2024) La narrazione deimainstream italiani descrive un popolo inglese in crisi e pentito per la, l’uscita dall’Unione Europea votata in un referendum popolare di qualche anno fa. Ma le notizie che arrivano da Londra raccontano una storia diversa. A parte che nemmeno i laburisti, usciti trionfatori dalle elezioni politiche come ampiamente previsto, hanno mai inserito nei loro programmi un ripensamento rispetto ai risultati del referendum, a colpire è lo straordinario risultato ottenuto da colui cheera stato il vero architetto: Nigel. Che è stato eletto ina furor di popolo, avendo raccolto 21.225 preferenze (46,2% del totale) contro le 12.820 del parlamentare conservatore uscente nella circoscrizione di Clacton, una cittadina sul mare a 80 chilometri da Londra.