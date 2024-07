Fabrizio de Andrè a settembre fuori 4 dischi del progetto Way Point

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)De, la sua onlus prepara un nuovonel 25esimo anniversario della morte di Faber Sony Music Italia e FondazioneDe André Onlus proseguono con la cura del“WAY. DA DOVE VENITE DOVE ANDATE?”, per ripercorrere 25 anni conDe André (scomparso l’11 gennaio 1999) attraverso le sue PAROLE, il suo PENSIERO, la sua VISIONE e i suoi “VIAGGI” presenti e attuali ancora oggi. “WAY. DA DOVE VENITE DOVE ANDATE?” si sviluppa lungo tutto il 2024 con varie iniziative, tra le quali la navigazione completa nella discografia diDe André che prevede la riedizione durante l’anno di tutti i suoiin studio in ordine cronologico in versioneLP nero 180 gr e CD, arricchiti da speciali booklet con i testi delle canzoni, annotazioni autografe diDe André, pensieri, riflessioni, commenti, estratti di interviste inerenti alle canzoni e agli album e alcuni scritti inediti conservati al Centro studi De André dell’Università degli Studi di Siena.