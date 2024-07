Eqt e Kuhne investono 1 miliardo in Flix entrano con il 35%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il fondo EQT Future e Kühne, la holding dell'imprenditore tedesco Klaus-Michael Kühne acquisiranno una partecipazione del 35% in. "Una partnership strategica a lungo termine per la prossima fase della crescita profittevole diin mercati e servizi nuovi e preesistenti" dichiarano e si allontana così l'ipotesi di una quotazione in Borsa. Il valore dell'operazione sarebbe di circa un. Oltre a un investimento primario in, EQT Future e Kühne Holding acquisiranno partecipazioni dagli azionisti esistenti per formare un anchor investment a lungo termine. "Il loro capitale e le loro competenze rappresenteranno un asset prezioso" commenta l'ad e cofondatore diAndré Schwämmlein. "Siamo profondamente colpiti da ciò che André e il suo team sono riusciti a costruire, nonché dal percorso dida start-up a leader di mercato globale attivo in 43 Paesi" ha dichiarato Andreas Aschenbrenner, Founding Partner e Deputy Head dell'advisory team di Eqt Future.