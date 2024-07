Dove vedere in tv Fognini-Bautista Agut oggi Wimbledon 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024), venerdì 5 luglio, Fabiotornerà nuovamente in scena. Dalle ore 12.00 italiane, il ligure affronterà lo spagnolo Robertonel terzo turno del torneo di. Sul campo-16 il tennista italiano punterà alla qualificazione agli ottavi di finale per la prima volta in carriera, dopo aver raggiunto il terzo round in sette circostanze. Un tabù da sfatare per Fabio, reduce da due vittorie molto convincenti contro il francese Luca Van Assche e soprattutto contro il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo). Indubbiamente lo scandinavo non è un “erbivoro”, ma il successo è sicuramente di prestigio per il livello di tennis cheè stato in grado di esprimere. Quest’sarà necessario replicare.ha sconfitto nel turno precedente Lorenzo Sonego e avrà quindi un altro italiano sul suo percorso.