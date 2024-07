Chiudi gli occhi | come finisce il film? Canzone finale e frasi da ricordare

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) “gli” (titolo originale “All I See Is You”) è undrammatico del 2016 diretto da Marc Forster e scritto da Sean Conway. Presentato al Toronto InternationalFestival nel 2016, “gli” offre una narrativa intensa e introspezione sulle tematiche di dipendenza, indipendenza e autoscoperta. Trama digliLa protagonista, Gina (Blake Lively), è diventata cieca in seguito a un tragico incidente stradale che ha causato la morte dei suoi genitori. Cresciuta con questa disabilità, Gina sviluppa gli altri sensi e, nel tempo, diventa una donna affascinante sposata con James (Jason Clarke). La coppia vive un matrimonio apparentemente felice, desiderando solo un figlio che tarda ad arrivare. La serenità della loro vita è scossa quando Gina decide di sottoporsi a un intervento chirurgico che le permette di riacquistare la vista da uno.