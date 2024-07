Chico Forti vuole far zittire Travaglio e Lucarelli il Pd presenta interrogazione a Nordio | Anche Meloni deve spiegare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024)al ministro, richiesta di spiegazioni alla premier Giorgia, imbarazzo nella maggioranza. L’inchiesta della Procura di Verona sulle richieste dia un detenuto considerato vicino alla ‘ndrangheta per mettere a tacere Marcoe Selvaggiaè entrata di diritto nell’agenda politica di giornata. Il primo partito a prendere posizione è stato il Pd, annunciando un’urgente al ministro della Giustizia Carlo: “La notizia che il detenutosi sarebbe rivolto a esponenti della ‘Ndrangheta per mettere a tacere i giornalisti Selvaggiae Marcoin cambio di aiuti futuri una volta riacquistata la libertà, è drammatica e inquietante” ha detto il senatore Walter Verini, capogruppo dei dem in commissione Antimafia.