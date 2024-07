Cantiere Erap e bus | modifiche al percorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Il Comune sta valutando con Conerobus una modifica definitiva delfino al termine definitivo del, prevista per la fine dell’anno". È il contenuto di una nota trasmessa dal Castello, in cui si evince come siano al vaglio soluzioni più durature per la gestione della viabilità soprattutto su via Roma, dove insistono i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare. Un complesso che, una volta ultimato, ospiterà appartamenti di edilizia agevolata ma anche degli uffici. Proprio da oggi, infatti, sarà sospesa la circolazione in via Roma, nel tratto compreso tra via Rosselli e via Bixio, dalle 7 alle 14. Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso. "Con la sospensione della circolazione sarà modificato ildegli autobus del trasporto extraurbano che provengono da Castelferretti: i mezzi al termine di via Marconi imboccheranno lo svincolo della Variante in direzione Pesaro, usciranno in via Flaminia all’ingresso di Villanova e poi imboccheranno il sottopasso carrabile per immettersi nel tratto di via Flaminia che porta alla stazione – hanno proseguito da piazza Carducci –.