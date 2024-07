Bergamo incubo traffico | è la terza peggior città d’Italia dietro Milano e Roma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Capita a volte agli automobilisti di chiedersi nervosamente, tra un ingorgo e l’altro, quanto tempo si perda ogni giorno bloccati in coda. A dare risposta a questo quesito ci ha pensato una società statunitense che si occupa di fornire informazioni e soluzioni di mobilità, la Inrix, che ha analizzato ilin 947 centri urbani nel mondo realizzando una vera e propria classifica dellepiù congestionate. Per stilare la graduatoria sono stati analizzati i dati provenienti da smartphone, camion e telecamere, stimando il tempo necessario per spostarsi da casa al centro cittadino e ritorno; e i risultati sono tutt’altro che confortanti. Dalle statistiche emerge infatti come ogni bergamasco passi quasi due giorni all’anno incastrato in coda: ben 47 ore, per la precisione, con il dato che posiziona ladei Mille al terzo posto assoluto (in negativo) in Italiaalle due principali metropoli,(dove gli automobilisti passano ben 69 ore all’anno nel) e(60 ore).