Truffa minacce lesioni | Colpivano i più fragili Quattro rinvii a giudizio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Individuavano le potenziali vittime attraverso ‘amici di amici’, cercando tra le persone ‘’. Le ‘studiavano’ per un po’ e, una volta avvicinate e carpita la loro fiducia, le obbligavano ad accendere finanziamenti per acquistare telefonini oppure ad aprire conti correnti, al fine di ottenere il rilascio di carte di credito prepagate. Ovviamente, sotto minaccia, inducevano poi le vittime a prelevare denaro e a consegnarlo nelle loro mani e a consegnare loro i cellulari acquistati, da rivendere poi sul mercato. I membri di una spietata banda sono finiti a processo con l’accusa, a vario titolo di circonvenzione di incapace,, estorsione,e stalking. I, infatti, sono stati rinviati ieri anell’ambito dell’udienza preliminare che si è svolta in tribunale a Modena.