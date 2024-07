Trattative Civitanovese nel mirino non c’è solamente Postacchini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si complicano le cose, in casa, per la trattativa legata Daniele. La società, per bocca del dg Claudio Cicchi, non ha nascosto di essere interessata al centrale difensivo, che è un under (2004), oltre che undoc. Tuttavia, il giocatore è legato al Montefano, squadra con cui si è messo in mostra nell’ultimo campionato di Eccellenza, e questo sarebbe l’ostacolo principale della trattativa. Gli occhi della dirigenza rossoblù erano piombati su di lui dopo che Andrea De Vito aveva annunciato l’addio al club, lasciando il pacchetto dei difensori centrali, al momento composto da Marco Passalacqua, Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio, con un vuoto da colmare. In ogni caso, la pistaresta in piedi e i contatti tra la dirigenza e l’agente del calciatore proseguono, ma la società monitora anche altri profili.