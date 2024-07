‘The Well’ il nuovo horror di Federico Zampaglione dal 1 agosto nelle sale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) Esce nei cinema il 12024, distribuito da Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment, The Well, il, terrificantefirmato da(già autore di Nero Bifamiliare, Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali, Morrison), acclamato dagli appassionati come uno dei film più scioccanti degli ultimi anni.: produzione Prodotto da Iperuranio Film sceneggiato dallo stessocon il produttore Stefano Masi, The Well venduto in 104 Paesi nel mondo, tra cui gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Giappone, un record per un film di genere italiano. Il cast The Well, interpretato da Lauren LaVera (già protagonista di Terrifier 2), Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, Linda, Jonathan Dylan King, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Yassine Fadel e Courage Oviawe, vede anche l’interpretazione di Giovanni Lombardo Radice nel suo ultimo ruolo in un film, girato prima della sua scomparsa.