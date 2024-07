Sinner firma il punto del torneo a Wimbledon? Rovescio di Berrettini fuori dal paletto e show pazzesco – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il primo quindici del quinto game del quarto set della sfida tra Jannike Matteo, match di secondo turno del tabellone di singolare maschile diè stato uno dei più spettacolari visti finora ed a portarlo a casa è stato Jannik. Col numero 1 del mondo al servizio, lo scambio è iniziato con una serie di colpi interlocutori, prima su una diagonale e poi sull’altra, conche ha poi tentato un colpo difficilissimo, un lungolinea con la palla che è passata a lato delche regge la rete.è arrivato comunque sul colpo del connazionale, costringendo poiad un altro colpo complicatissimo, un passante in corsa che però è uscito in lunghezza.ha poi vinto il match per tre set ad uno, conquistando anche l’ultima partita, come le prime due, al tiebreak.