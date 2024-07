Schianto davanti al cimitero in provincia di Latina | due persone ferite

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella mattinata odierna, un incidente stradale ha coinvolto due veicoli nelle adiacenze delcomunale di Sperlonga. Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli, che percorrevano la stessa arteria nello stesso senso di marcia, hanno impattato tra loro, terminando la corsa vicino al muro di cinta del. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte del sinistro. Intervento dei Soccorsi I malcapitati sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118, prontamente intervenuto sul luogo dell’incidente. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati rispettivamente agli ospedali di Terracina e Formia per ulteriori accertamenti e trattamenti medici. Le loro condizioni non sarebbero comunque da ritenersi serie.