Santanchè i pm chiedono il rinvio a giudizio Sciacallata Bonelli | Il vero scandalo è la Meloni

(Di giovedì 4 luglio 2024) I pm della Procura di Milanoilper la ministra del Turismo Danielanel processo Visibilia per falso in bilancio, e Angelodà evidentemente per scontato non solo l'accoglimento della domanda dell'accusa, ma pure la condanna della, chiedendone le dimissioni immediate. L'istanza dei magistrati milanesi, riferisce una nota del procuratore Marcello Viola, riguarda anche altre sedici persone, tra amministratori e sindaci di Visibilia, nonché le società Visibilia Editore Spa (quotata), Visibilia Srl (in liquidazione) e Visibilia Editrice Srl. L'accusa, prosegue la nota della procura di Milano, è quella di "falsificazione dei bilanci di esercizio dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore Spa., dal 2016 al 2020 per Visibilia Srl in liquidazione, e dal 2021 al 2022 per Visibilia Editrice Srl.