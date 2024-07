Ricco programma di eventi a Pieve Santo Stefano anche per l’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 –2024 sarà ricca di, dopo il grande successo della XX edizione della Sagra del Prugnolo in maggio e della gara valida per il campionato italiano di velocità in salita per moto dello Spino, non dimenticando le escursioni che caratterizzeranno il mese di luglio e delle quali ci occupiamo in un capitolo a parte. Sempre nel mese di luglio, ogni mercoledì c’è il cinema in piazza per i più piccoli, il giovedì è il giorno dei giochi gonfiabili per i piccoli (ancora in piazza e per tutta), mentre i venerdì e i sabati sono dedicati alle lezioni di yoga ai giardini del Pontenuovo. Venendo agli appuntamenti, si comincia con la “tre giorni” di musica e manifestazioni collaterali dal titolo “Arbarcollo ma non mollo Beer Festival”, inda venerdì 19 a domenica 21 luglio, che richiama tanti giovani dall’intera Valtiberina e che si distingueper la degustazione di piatti tipici ascoltando musica di alta qualità.