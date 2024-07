Quando il fashion va col food | Kate Spade New York e Heinz insieme per una nuova capsule

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)Newintroduce un tocco di gusto nel mondo della moda con la sua ultima collaborazione. L’iconico marchio ha stretto una partnership conper lanciare una collezione in edizione limitata ispirata al celebre condimento, il ketchup. Questa fusione inaspettata e deliziosa di moda e cibo celebra l’impegno di entrambi i marchi verso la qualità e la creatività.Newper unaLacollectionNewinclude una gamma di articoli che incarnano lo spirito di entrambi i brand. Dalle borse ai portachiavi, dai piccoli accessori in pelle alle magliette prêt-à-porter, la collezione offre una varietà di pezzi nel caratteristico colore rosso ketchup di. Accessori come calzature, portachiavi e custodie per telefono completano l’offerta, garantendo qualcosa per tutti i gusti.