Parlare di pace in tempo di guerra così si svelano le mistificazioni | se n’è discusso a Ferrara

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nei giorni scorsi sono stato invitato a “diindi” agli Emergency days di: mi pare utile riportare qui alcune annotazioni relative alle questioni evidenziate, da tenere a mente per parlarne ovunque. 1. Per capire il senso profondo deldiindibisogna risalire a Mohandas K. Gandhi il quale, con un neologismo, chiamava il metodo nonviolento – sperimentato in Sudafrica e applicato per la liberazione dell’India – satyagraha, ossia “fermezza nella verità”, o “forza della verità”, e tra i principi fondamentali di questo metodo, oltre a non usare la violenza, c’è l’attenersi in ogni fase della lotta alla verità. 2. Ma la verità – come diceva Eschilo, o come viene a lui attribuito – inè la prima a morire: ne è la prima vittima perché indomina la menzogna.