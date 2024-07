Ospedale di prossimità a Fiumicino Baccini | Entro pochi mesi potranno iniziare le fasi di progettazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Asi parla di postazioni sanitarie sulle spiagge e i riflettori su puntano anche sull’di: una struttura alla quale è stato destinato un finanziamento regionale (leggi qui) e che presto diventerà realtà: “Come sapete la Regione Lazio ha inserito nei propri piani strategici sanitari l’didi via Coni Zugna – ha detto il sindaco Mariodurante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Re-estate in vacanza”(leggi qui) -. La procedura prevede adesso che questo progetto venga stralciato dal piano generale. Il Ministero della Sanità potrà così concentrarsi, non solo su tutto il pacchetto delle iniziative regionali, ma in particolare su questo progetto. Sono fiducioso che il Ministero darà il suo nullaosta, dopodiché si passerà subito alla procedura del progetto di costruzione della struttura .