Omicidio nel Beneventano Mastella | Atto cainesco ma è errato associarlo al nome della città

(Di giovedì 4 luglio 2024)nel: “Siamo tutti sconvolti per quest’di fronte al quale tutti ci rimettiamo” “Il fratricidio avvenuto nelè un ftalmente agghiacciante e aberrante da lasciare tristemente sgomenti. Siamo tutti sconvolti per quest’di fronte al quale tutti ci rimettiamo,niti, alla Giustizia. Tuttavia preghiamo i media di non associare, come purtroppo è avvenuto anche da parte di network importanti, ladi Benevento a quest’assassinio che invece è avvenuto nel”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolonel: “, ma èal” proviene da Punto! - Il web magazine.