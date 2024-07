Non era presente al pestaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Due giovani reggiani, Daniele Bettuzzi, oggi 24enne, e il 22enne Elia Marazzi, furono aggrediti tra il 16 e il 17 ottobre 2021 nel parcheggio della discoteca ‘Rockville’ di Castellarano. Bettuzzi, intervenuto per aiutare l’amico, fu preso a pugni: si ritrovò con la mandibola spaccata e dovette essere operato al maxillofacciale di Modena, con conseguenze per 40 giorni. Due ragazzi residenti a Scandiano sono a processo con rito ordinario: Ilias Amoundi, 21enne difeso dall’avvocato Andrea Davoli, deve rispondere di tentata estorsione in concorso (per farsi dare il portafogli da due giovani in auto) e di furto aggravato (per aver preso 75 euro a un giovane dopo averlo buttato a terra). L’altro, William Drekaj, 22enne assistito dall’avvocato Davide Martinelli (ieri sostituito dal legale Rossella Zagni), è accusato di lesioni.