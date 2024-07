Musei Zinzi Lega | Reggia di Caserta esempio di bellezza città sia all’altezza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma. “Si conferma ed è destinato a crescere l’interesse per ladiche risulta tra iitaliani più visitati nel 2023, consolidando di fatto una posizione di vertice che dura da anni. E’ evidente che c’è voglia di conoscere la storia che si nasconde dietro le bellezze che il nostro territorio è in grado di offrire. Siamo orgogliosi del nostro patrimonio artistico e culturale che dobbiamo tutelare e valorizzare al meglio, destinando più risorse possibili per offrire una qualità sempre maggiore ai nostri cittadini e ai turisti che vengono alla, ma non entrano inper assenza di una programmazione turistica comunale. In questo, sono sicuro che l’Autonomia potrà darci una grande mano, nell’ottica di una migliore gestione degli introiti che restino al territorio e che consentano di migliorare i servizi”.