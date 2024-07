Ita-Lufthansa | L’hub di Fiumicino è strategico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – “Sono molto felice, è un bel giorno per noi, per Ita, per gli italiani, per i tedeschi, per l’Europa. Ci siamo preparati a lungo e adesso servirà ancora qualche settimana per dare seguito alle misure correttive. Il closing è previsto nel quarto trimestre di quest’anno. Siamo pronti a partire subito dopo con l’avvio dell’integrazione che dovrebbe durare un paio d’anni”. E’ quanto dice, al ‘Corriere della Sera’, il ceo del gruppo, Carsten Spohr. Ita-, via libera dalla Commissione Europea “Nel primo anno ci occuperemo di armonizzare i voli e le tariffe di Ita e, ci concentreremo sui codeshare , metteremo a disposizione di Ita gli uffici vendite che abbiamo nel mondo, ottimizzeremo la gestione dei servizi di terra, le lounge.