Il M5s entra nel gruppo The Left al Parlamento Ue | sarà la seconda delegazione più numerosa dopo France Insoumise

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Sinistra Ue ha approvato l’ingresso delladel Movimento 5 Stelle nel suoparlamentare. Lo comunica lo stesso. La decisione è stata presa dal bureau di Thei colloqui tenuti questa mattina, e durati oltre due ore, con gli eurodeputati del M5s. Con l’ingresso dellapentastellata, composta da otto eurodeputati, ilpassa a 47 membri. Il M5slapiùquella della. Il raggruppamento Theha come capoManon Aubry, esponente della sinistrase. Ne fa parte anche Sinistra Italiana con Ilaria Salis e Mimmo Lucano. Il via libera è arrivatoaver chiesto un colloquio diretto da fare con gli eletti 5 stelle. Il motivo? Alcuni dubbi sollevati nei giorni scorsi da alcune delegazioni circa la presenza, in passato, del M5s in un governo con la Lega.