Il Centro Servizi per il sociale inclusione e inserimento lavorativo inaugurat stamattina pin via Montefalco 72

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – IL CS,per il, è statopresso la sede di Via72. Taglio del nastro che ha visto protagonisti la vicesindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, il direttore Ufficiosociali del Comune di Arezzo Paola Garavelli, il presidente COOB Michele Vignali, la responsabile inserimenti lavorativi COOB Luigina Pierazzuoli ed il Responsabile rete partner e sviluppo processi IMACARE Marco Santarello. «Volevamo festeggiare i 20 anni del consorzio con questa inaugurazione. Uno spazio che vuole essere luogo di incontri ed eventi dedicati all'lavorativa e che sia base strategica per i progetti diche il Consorzio COOB, insieme ai numerosi partner, ha in essere da ora in avanti» - dice Michele Vignali.