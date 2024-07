Cesena c’è Calò e la A vuole Berti Ma il talento di Calisese non si tocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il fantasista romano Mirko Antonucci, rientrato allo Spezia dal prestito dal Cosenza, il centrocampista del Cosenza Giacomoe il difensore del Bari Francesco Vicari. Dovrebbero essere loro i tre colpi in canna che il ds Fabio Artico ha pronti da qualche giorno, uno per reparto. Mentre i nomi di Antonucci - arriverebbe in prestito - e quello di Vicari non rappresentano più un segreto già da qualche giorno con l’accordo che sarebbe vicino, l’affondo suè venuto fuori soltanto ieri. E potrebbe essere proprio lui il primo degli innesti per affrontare il campionato di B alle porte. Oggi, potrebbe esserci già la firma. Ilcercava giocatori di categoria edi sicuro la B la conosce bene considerando che ci ha giocato nelle ultime cinque stagioni, prima con la maglia della Juve Stabia, poi con quella del Pordenone, poi con il Benevento e negli ultimi due anni con quella del Cosenza.