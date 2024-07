Certificati di nascita esteri – Con le trascrizioni odierne Roma si conferma sempre più città dei diritti Gualtieri | Con le vite non si può essere titubanti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oggi in Sala dell’Arazzo in Campidoglio il Sindaco Robertoha proceduto alla trascrizione di 3dicon due mamme, continuando il prezioso lavoro a fianco della comunità lgbtqia+.didei, Gualteri: “Continuerò a trascrivere idicon due mamme. Tanto più che le sentenzeno la correttezza del nostro operato “Quando si ha a che fare con la vita delle persone non si può– ha commentato il sindaco diRoberto–Continuerò a trascrivere idicon due mamme. Tanto più che le sentenzeno la correttezza del nostro operato. Siamo nel giusto e su questa strada continueremo ad agire.